Tadej Pogacar scherpt de messen voor lastige Pyreneeënrit: "Zwaarste dag van de Tour"

De klassementsmannen maken zich klaar om de Pyreneeën te trotseren in de Ronde van Frankrijk.

Dinsdag mochten de vluchters zich nog in de kijker rijden en kregen de klassementsmannen een makkelijkere dag voorgeschoteld. Alhoewel, ze moesten aan het begin en het einde van de etappe toch attent zijn.

De eerste twee wedstrijduren ging het razendsnel in het peloton om in de vlucht van de dag te geraken en aan het einde dropte Wout van Aert nog een bommetje (zonder gevolgen). "Het was een ware dag. Die eerste twee uur was het full gas, daarna weer rustig en ook op het einde ging het weer snel. Alhoewel ik niet goed snapte wat we aan het doen waren, iedereen was gewoon aan het volgen", verwijst hij naar de poging tot putsch van Jumbo-Visma.

Woensdag beginnen de renners aan de eeste etappe van een lastige tweedaagse door de Pyreneeën. Met twee cols van eerste categorie en aankomst bovenop de Col du Portet (Buiten Categorie) beseft ook de geletruidager dat het niet makkelijk zal worden. "Ik ken de beklimmingen maar het was beter geweest als dat niet zo was. Het zal een lastige dag worden, de zwaarste van deze Tour", verwacht hij.