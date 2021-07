Ploegmaat Pogacar bijt van zich af: "Nu kan niemand meer zeggen dat Pogacar geen sterke ploeg heeft"

Bij UAE Team Emirates waren ze een beetje geprikkeld. Er werd namelijk gezegd dat Tadej Pogacar het werk vooral zelf moet doen, maar in de zeventiende etappe werd de Sloveen zeer goed geholpen door zijn ploegmaats.

Vooral Rafal Majka maakte een sterke indruk. "Het is moeilijk, maar we hebben laten zien dat we hier een heel sterk team hebben. Nu kan niemand meer zeggen dat we niet sterk zijn", vertelde Majka na de zeventiende etappe en staat bij Cyclingnews te lezen.

Soms moet je de kopgroep laten gaan, maar vandaag hebben we laten zien dat we een wedstrijd kunnen controleren. We zorgden voor een heel hard tempo op alle beklimmingen en Tadej won", aldus de ploegmaat van Pogacar.