Renner van AG2R Citroën Team blijft indruk maken met knappe vijfde plaats: "Ik ben trots op mijn prestatie"

Het gaat Ben O'Connor voor de wind in de Tour de France. De Australiër van AG2R Citroën Team staat op een verrassende vijfde plaats in het algemeen klassement, maar hij lijkt gewoon stand te houden.

Meer zelfs: O'Connor jaagt nog op de vierde plaats in het algemeen klassement. Zo komt hij na de koninginnenrit tot op enkele seconden van Rigoberto Uran, de nummer vier in het klassement. O'Connor voelt zich goed en gaf meer uitleg op de site van AG2R Citroën Team.

"Ik voelde mij vandaag zeer goed en ik ben trots op mijn prestatie. Ik heb geprobeerd om Tadej Pogacar en Jonas Vinegaard te volgen, maar dat was niet mogelijk. Ik ben er wel in geslaagd om een paar seconden te pakken in het algemeen klassement. We zullen zien of het mogelijk is om morgen wat tijd te pakken", aldus O'Connor.