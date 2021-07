Sterke prestatie van Jonas Vingegaard in de Tour de France: "Ik denk niet dat ik Pogacar had kunnen verslaan"

Jonas Vingegaard heeft nog maar eens indruk gemaakt in de Tour de France. De jonge Deen eindigde op een knappe tweede plaats in de koninginnenrit en daardoor stijgt hij ook in het algemeen klassement naar de tweede plaats.

Jonas Vingegaard blikt terug op de website van Jumbo-Visma. "Wat een dag. Tweede in de etappe en tweede in het algemeen klassement. Daar ben ik heel blij mee. Ik denk dat Pogacar, Carapaz en ik vandaag aan elkaar gewaagd waren. Carapaz werkte niet mee met ons. Toen hij in de slotkilometer versnelde, kon ik aanvankelijk niet op zijn aanval reageren", aldus de jonge Deen.

Toch kon Vingegaard nog terugkeren tot bij Carapaz en Pogacar. "Gelukkig was ik sterk genoeg om terug te vechten en Carapaz op de streep te verschalken. Ik denk niet dat ik Pogacar had kunnen verslaan. Hij is erg sterk en staat niet voor niets aan de leiding. Ik heb geen spijt van mijn inspanningen. Hopelijk kan ik morgen overleven en dan ziet het er goed uit om in Parijs op het podium te eindigen."