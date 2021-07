Ackermann heeft nog altijd zijn snelle sprintersbenen en boekt al zijn tweede ritzege

Het is opnieuw raak voor Pascal Ackermann in de Setmana Italiana. De Duitser van Bora-Hansgrohe spurtte naar zijn tweede ritzege.

Ackermann lijkt zijn snelle benen te hebben teruggevonden in Italië. Voor de tweede etappe op rij was hij de snelste in de Settimana Ciclista Italiana. Hij liet thuisrijder Jonathan Milan en Fransman Rudy Barbier achter zich. Viviani werd vierde.

Dat het tot een sprint zou komen in Cagliari was allesbehalve zeker. Het peloton moest net over halfweg nog over een col van 8,5 kilometer. Snelle man Ackermann lossen lukte niet waardoor een peloton van 50 voor de overwinning kon sprinten.

Diego Ulissi, winnaar van de eerste etappe, blijft leider. Komend weekend staan er weer twee geaccidenteerde etappes op het programma met een vlakke finale.