De twee leiders van hun land: hartelijke begroeting tussen Alaphilippe en Macron op Luz Ardiden

Op weg naar Luz Ardiden was Julian Alaphilippe alweer in de aanval geweest. Emanuel Macron stond hem boven op de top op te wachten. De Franse president reed een dag mee in de Tour en begroette zijn landgenoot hartelijk aan de finish.

Julian Alaphilippe was amper over de finish gekomen of een official van de organisatie hield hem al tegen. Wat er aan de hand was? Alaphilippe werd aan de zone rond de podiumceremonie begeleid, want daar stond Emanuel Macron en die wilde hem wel even wat woorden van bewondering toespreken.

Macron, de politieke leider van Frankrijk, en Alaphilippe, leider van de wielernatie Frankrijk: het was een mooi beeld. Als wereldkampioen is Julian Alaphilippe in het wielrennen uiteraard het grote uithangbord van zijn land. Het gelaat van beide heren tijdens de ontmoeting onthulde dat het er gemoedelijk aan toeging.

FELICITATIES

Alaphilippe was zoals zo vaak dus in de aanval gegaan, zij het zonder resultaat. ""Ik heb echt alles gegeven. Het is jammer dat we geen grotere voorsprong konden nemen. Ik kan mezelf niets kwalijk nemen." En hoe was de ontmoeting met president Macron? "Hij heeft me gefeliciteerd. Hij zat achter ons in de wagen op de Tourmalet. Ik denk dat hij een mooie dag achter de rug heeft. Een betere dan wij als renners."