Ineos voelde gevolgen van coronacrisis amper en behield duizelingwekkend budget

Ook in de wielerwereld voelde zowat iedereen de gevolgen van de coronacrisis. Iedereen behalve Ineos blijkbaar. Het jaarlijkse financiële verslag van het bedrijf achter de Ineos Grenadiers is uitgebracht. Daaruit blijkt dat het budget van de wielerploeg niet achteruit ging in 2020.

Het is Cyclingnews dat wijst op dit rapport met deze toch wel straffe vaststelling. Verschillende ploegen vroegen vorig jaar immers aan hun renners om loon in te leveren. De wielerkalender werd door corona ook flink onder handen genomen: heel wat wielerwedstrijden werden geschrapt. Desondanks bleven ze bij Ineos over nagenoeg hetzelfde budget beschikken. Dat bedroeg precies 50,1 miljoen euro. Dat is bijna evenveel dan het absolute record in de geschiedenis van de Britse wielerploeg. In 2019 had het een budget van 50,8 miljoen euro. FORSE BUDGETVERHOGING IN 2019 Het budget werd dat jaar fors opgetrokken van 43 miljoen naar meer dan 50 miljoen euro. Ondanks die vele financiële middelen won Ineos de Tour niet in 2020 en ook dit jaar zal dat niet lukken. Terwijl het voordien vanaf 2014 elk jaar de Tourwinnaar had geleverd.