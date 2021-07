Ook Van Avermaet gaat er van uit dat selectie ongewijzigd blijft: "Bondscoach heeft zijn vertrouwen in mij uitgesproken"

De olympische selectie blijft een gespreksthema, met Van Avermaet die een matige Tour rijdt en Teuns die net wel goed presteert. Van Avermaet gaat in tegenstelling tot Teuns wel naar de Spelen. Benoot maakt ook deel uit van de selectie, terwijl die eerder in de Tour moest opgeven.

Van Avermaet ging bij Sporza voor de start van de achttiende Tourrit nog eens in op de discussie. "Het is gemakkelijk om vanaf de zijlijn een selectie te maken, zeker een week op voorhand. Een dag voor de EK-finale weet ik ook wie er gaat spelen. De selectie is lang op voorhand gemaakt, want Tokio is niet vlakbij. Het is moeilijk om er nu nog iets aan te veranderen."

Op zich is het sowieso wel een duidelijke selectie, met het kopmanschap voor Evenepoel en Van Aert. "Ik vind dat die selectie goed in elkaar zit, met 2 kopmannen die in vorm zijn, waarvan eentje zich via de Tour voorbereidt en eentje individueel. Elke atleet die wordt uitgestuurd zal 200% het beste van zichzelf geven. Veel mensen vergeten dat we niet voor ons plezier een slechte prestatie proberen af te leveren."

De manier van communiceren is belangrijk

Van Avermaet heeft ook tijdens de Tour nog regelmatig met de bondscoach gesproken. "Ik heb nog vaak contact gehad met Sven Vanthourenhout, ook na de rit naar Tignes. Hij heeft steeds zijn vertrouwen in mij uitgesproken. Die manier van communiceren is belangrijk. De beslissingen worden samen genomen, want we werken ook samen naar dat ene doel, namelijk een medaille in Tokio."