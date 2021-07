Mark Cavendish komt met excuses na uitbrander tegen mecanicien

Vrijdagavond gingen opmerkelijke beelden rond van Mark Cavendish die een mecanicien uitkaffert nadat een technisch probleem niet meteen opgelost kon worden. Een boze groene trui smeet bijna zijn fiets weg en ging gefrustreerd naar de ploegbus.

Even later kwam de Manx Express op social media met excuses voor de mecanicien.

"Velen van jullie zullen de beelden gezien hebben van bij de start van de etappe. Tijdens een dag in de Tour de France, komen renners vaak in levensgevaarlijke situatiesen ik wou dat mijn fiets perfect in orde was zodat alles veilig zou zijn."

"Er waren wat problemen met mijn fiets maar ik had desondanks niet zo mogen reageren, zeker niet publiekelijk. ik ben al meer dan 10 heel goed bevriend met mijn mecaniciens en ze werken enorm hard om te verzekeren dat ik veilig ben. Ze weten echter ook hoe kort ik kan zijn als ik nerveus ben. Niemand, en zeker niet de mensen om wie je geeft, verdient het om je stem ertegen te verheffen."

"Eén van de grootste factoren in het succes van de ploeg, is dat we een familie zijn en voor elkaar zorgen. Zullke gesprekken blijven dan ook best binnen de familie. We hebben gepraat over wat er gebeurd is en the Wolfpack zal zijn best doen om de Tour de France succesvol af te ronden", luidt de volledige boodschap.

De beelden