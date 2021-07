📷 Tijdritzege Van Aert krijgt de goedkeuring van 'De Allergrootste': twee kampioenen gevat in prachtig beeld

De duim omhoog bij Wout van Aert. De duim ook omhoog voor Wout van Aert, ook bij 'De Allergrootste'. Enkel bijzonder veel bewondering is op zijn plaats voor de prestatie van Van Aert in de tweede en laatste tijdrit in de Tour de France.

Wout van Aert had een aanzienlijke marge ten opzichte van de andere tijdritspecialisten en ook de klassementsmannen kwamen niet in de buurt: Van Aert was veruit de sterkste in de tijdrit naar Saint-Émilion. Tot vreugde van heel wielerminnend België.

Ook de wielerhelden uit het verleden zullen de machtsontplooiing van Van Aert ten zeerste kunnen appreciëren. Dat is alvast het geval bij Eddy Merckx, de grootste wielrenner aller tijden. Jumbo-Visma meldde op zijn Twitteraccount dat de overwinning van Van Aert alvast op de goedkeuring van Merckx kon rekenen.

Daar hoorde ook een foto bij met de duim omhoog bij beiden: een prachtig beeld van deze twee grote wielerkampioenen. Van Aert is met nu toch al vijf ritzeges in zijn carrière sterk op dreef in de Tour en dat mag van Merckx zeker blijven duren.