Komt er nog een extra nummertje van Van Aert in de Tour? "Twee ritzeges voor Wout, misschien wel drie"

Wout van Aert lijkt toch nog niet helemaal klaar te zijn met deze Tour de France. Twee Tourritzeges heeft hij al op zak, overigens op een prachtige wijze behaald. In een bergrit en een tijdrit was Van Aert de beste. Pakt hij ook nog eens uit in de sprint?

De signalen zijn er alleszins naar dat Wout van Aert zich zal smijten in de massasprint op de Champs-Élysées als die er komt. Bij Jumbo-Visma hebben ze uiteraard alle vertrouwen in Van Aert. "Hij gaat naar huis met twee overwinningen, misschien wel drie. Hopelijk is hij ook op zijn best in Tokio. Dan is alles helemaal perfect verlopen", zegt sportief manager Merijn Zeeman bij Sporza.

Zeeman beschrijft de slotetappe in de Tour als een 'mooie kans' voor Van Aert. Die laatste heeft zelf al aangegeven dat hij nog wel een poging wil wagen. "Hij heeft het wel over meesprinten in Parijs. We kunnen kijken of we het Cavendish nog een keer moeilijk kunnen maken."

Van Aert is echt beter geworden in deze Tour

Sowieso is het een prachtige Tour de France geworden voor Wout van Aert. "Hij is echt gegroeid en beter geworden in deze Tour", heeft Zeeman ook kunnen vaststellen.