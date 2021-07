Philippe Gilbert gaat zijn laatste Touretappe rijden: "Ik zie me als renner niet meer terugkeren"

De traditionele slotetappe naar Parijs is dit jaar ook de laatste Tourrit in de carrière van Philippe Gilbert. Waarschijnlijk toch. Gilbert heeft aangegeven dat dit wellicht zijn laatste Tour is. Nog één keertje uitrijden en dan is het wat de Tour betreft mooi geweest.

"Ik zie me als renner niet meer terugkeren naar de Tour", vertelde Philippe Gilbert in een gesprek met France Télévisions. Gilbert zal de Tour wel uitrijden en dat zal voor het eerst sinds 2013 zijn. "In mijn vorige vier Tours moest ik telkens opgeven. Ofwel was ik ziek, ofwel kwam ik ten val. Deze keer wilde ik echt graag de Tour uitrijden."

Ik heb een anonieme koers gereden

Dat opzet zal zondagavond dus geslaagd zijn, weliswaar niet zonder slag of stoot. "Ik heb veel afgezien en heb een anonieme koers gereden. Maar op elke leeftijd is het een prestatie om de Tour uit te rijden", oordeelt de 39-jarige Gilbert.

Voor zowel zichzelf als voor zijn ploeg waren het geen gemakkelijke weken. "Ons hele team was gebouwd rond Ewan. Na zijn opgave moesten we meegaan in ontsnappingen. De jonge Harry Sweeny werd derde in de twaalfde etappe. Dat is goed voor hem, maar voor de ploeg was het een magere Tour."