Philippe Gilbert laat laatste Tourrit niet onopgemerkt voorbijgaan: "Ik ga sowieso iets proberen"

Iedereen weet wel wat er de laatste dag van de Tour de France te gebeuren staat: een trage aanloop met vooral trachten te poseren voor de juiste foto, moeilijk weggeraken wanneer het dan echt koers is en op het einde een massasprint op de Champs-Élysées.

Al weet je nooit: de finish ligt dit jaar iets verder en veel ploegen die baat hebben bij een sprint zijn er niet. "Ik denk dat er veel aanvallen zullen komen. Het zal moeilijk worden om de koers te controleren", waarschuwt Philippe Gilbert ook.

"I think there will be a lot of attacks because it will be difficult to control the race. Until the first passage on the Champs, it will be calm. I will try something anyway."#TDF2021 pic.twitter.com/FL3OJ49GOU