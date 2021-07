Van Aert gaat ondanks perfecte generale repetitie niet zweven: "Parcours olympische tijdrit in voordeel Evenepoel"

Met Evenepoel en Van Aert heeft België twee kansen op een olympische medaille in de tijdrit. Met een uitstekende generale repetitie heeft Van Aert zeker vertrouwen opgedaan. Al denkt hij dat de tijdrit in Tokio Evenepoel misschien nog wel het beste ligt.

Voor Vive le Vélo gaf Van Aert zaterdagavond nog een interview, waarin hij het had over het gevoel dat de tijdritzege in de Tour hem geeft met het oog op Tokio. "Dat is het resultaat waar ik op gehoopt had. Het geeft veel vertrouwen om naar die olympische tijdrit toe te werken. Ik denk dat de omstandigheden nog zwaarder gaan zijn daar. Het is ook een veel lastigere tijdrit."

MOEILIJKE VERGELIJKING

Alles in het juiste perspectief plaatsen, is dus wel noodzakelijk. "Langs de ene kant is het moeilijk te vergelijken, langs de andere kant is het natuurlijk wel een prachtige generale repetitie." Is het parcours in Tokio in het voordeel van hem, Ganna of Evenepoel? "Dan denk ik Remco Evenepoel. Zijn profiel leunt beter aan bij zo'n zwaar parcours."

Van Aert kruipt zo enigszins in de rol van underdog. "Ik denk dat het in het voordeel is van heel goede klassementsrenners die ook een goede tijdrit hebben. Dan denk ik ook aan een Roglič bijvoorbeeld. Dat type renner is in principe in het voordeel, maar het blijft een tijdrit en er zullen ook veel snelle stukken zijn. Ik geef me natuurlijk niet gewonnen, maar ik denk dat zij een streep voor hebben."