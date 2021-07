Van Aert wint ook op de Champs-Élysées: "Dit is boven verwachtingen, een overwinning als deze is onbetaalbaar"

Winnen op de Champs-Élysées, dat vergeet je nooit. Ook Wout van Aert niet. De Ventoux-rit was al behoorlijk iconisch, deze overwinning is dat op een andere manier evenzeer. Van Aert beëindigt de Tour met drie fantastische ritzeges.

Ook op het officieuze WK voor sprinters speelde Van Aert het klaar. "Ik kan het eigenlijk niet geloven. Dit is geweldig. Het is een rollercoaster geweest, maar het om dan met zo'n weekend te kunnen afronden: dit is boven verwachtingen."

De Olympische Spelen staan voor de deur, maar eerst toch nog eens schitteren in de Tour, moet Van Aert gedacht hebben. "Ik heb mezelf in de problemen gebracht, want ik moet de vlucht naar Tokio halen en de interviews zullen tijd in beslag nemen", lachte de Belgische kampioen. "Een overwinning als deze is onbetaalbaar."

Het was een lead-out uit het boekje

De weinige ploegmaats die hem vergezelden richting Parijs, betrok Van Aert in de hulde. "Dankzij mijn kleine maar ongelooflijke ploeg is het gelukt. In het bijzonder dankzij Mike Teunissen. Hij ging mij afzetten in de juiste positie. Het was een lead-out uit het boekje." De finish lag een stukje verder dan andere jaren. "Dat gaf meer kans aan een ploeg als de onze, die nog ging opkomen."