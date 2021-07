Wout van Aert doet het op alle fronten en spurt naar derde ritzege in Parijs, Pogačar wint Tour de France

De ritzege en het groen, dat stond nog op het spel in het altijd slotakkoord in Parijs. Van Aert pakte de rit, de groene trui is voor Cavendish. Van Aert realiseert zo wel iets wonderbaarlijks: hij wint in deze Tour in een bergrit, in een tijdrit en in de sprint.

Net zoals de aankomst van de laatste Tourrit op de Champs-Élysées hoort te liggen, behoort het evenzeer tot de traditie dat het in het eerste deel van de rit over koetjes en kalfjes gaat in het peloton. Pogačar signeerde de trui van Poels en ging met al zijn ploegmaats - die een aangepaste trui droegen - op de foto. Bjerg, één van die teamgenoten van Pogačar, mocht als eerste boven komen op de laatste gecategoriseerde klim. Fuglsang was er niet meer bij tijdens de laatste rit, voor hem hoefden al die feestelijkheden niet. Kort na aankomst in Parijs kondigden de eerste aanvallen zich aan: Bissegger, Casper Pedersen en Sweeny reden weg. Pedersen haakte echter al snel af, Konrad kwam zijn plaats innemen. CAVENDISH IMPONEERT IN TUSSENSPRINT Ondertussen naderde ook de tussensprint: daar pakte Cavendish vlotjes de meeste punten in het peloton. Zwaar scoren aan de finish en hopen dat Cavendish niet te dicht eindigde: dat was de enige hoop die Matthews nog restte, wilde hij nog met de groene trui aan de haal gaan. Voorbij de tussensprint was het einde verhaal voor de drie vluchters. Er was wel een ander trio dat voorop ging rijden: Gilbert, Alaphilippe en Schelling. Mooie namen, maar veel zegt dat niet in de straten van Parijs. Gilbert en Alaphilippe werden snel ingelopen. Van Moer ging Schelling vergezellen. Ook Michael Valgren maakte nadien de sprong. Op zes kilometer van de streep waren ze er aan voor de moeite door een versnelling in het peloton van Thomas. VAN AERT BEGINT OP GOEDE MOMENT EN LOST KOPPOSITIE NIET De aangekondigde sprint kwam er dus en de trein van Deceuninck-Quick.Step stond al vroeg op de rails. Naast Cavendish zaten echter ook Van Aert en Philipsen goed gepositioneerd. Van Aert kon met Cavendish in zijn wiel aangaan op iets meer dan tweehonderd meter en loste de kop niet meer. Philipsen werd voor de derde keer tweede, Cavendish derde.