Balans na drie weken Tour: Pogačar en Deceuninck-Quick.Step opnieuw in de prijzen, Van Aert top 5 in 2 klassementen

Aan het eind van het verhaal lijkt de balans van de Tour van 2021 op die van 2020. Pogačar was veruit de beste klassementsman: het geel, de bollen en de witte trui gaan met hem mee. Dan blijft enkel het groen over: dat werd opnieuw gewonnen door de sprinter van Deceuninck-Quick.Step.

Al gaat het dan wel om een andere sprinter. Vorig jaar was het Sam Bennett die voor Deceuninck-Quick.Step de puntentrui veroverde, dit jaar was het Mark Cavendish. En de andere truien waren dus allemaal voor Tadej Pogačar. Of hoe de Tour de France van 2021 resultaatgewijs toch erg leek op die van 2020.

GELE TRUI (ALGEMEEN KLASSEMENT)

1. Pogačar

2. Vingegaard 5'20"

3. Carapaz 7'03"

4. O'Connor 10'02"

5. Kelderman 10'13"

GROENE TRUI (PUNTENKLASSEMENT)

1. Cavendish 337 punten

2. Matthews 291 punten

3. Colbrelli 227 punten

4. Philipsen 216 punten

5. Van Aert 171 punten

© photonews

BOLLETJESTRUI (BERGKLASSEMENT)

1. Pogačar 107 punten

2. Poels 88 punten

3. Vingegaard 82 punten

4. Van Aert 68 punten

5. Quintana 66 punten.

WITTE TRUI (JONGERENKLASSEMENT)

1. Pogačar

2. Vingegaar 5'20"

3. Gaudu 21'50"

4. Paret-Peintre 39'09"

5. Higuita 1:09'16"