Boonen twijfelt over vervolg voor Cavendish: "Dat gaat geld kosten"

Tom Boonen denkt niet dat Mark Cavendish volgend seizoen nog aan dezelfde voorwaarden bij Patrick Lefevere zal koersen.

Wout van Aert verbrodde in extremis de Tour van Mark Cavendish, waardoor die geen 35ste overwinning pakte. "Cavendish heeft het record van Eddy dus niet kunnen breken. Misschien volgend jaar. Ik ben benieuwd wat er met hem gaat gebeuren”, zegt Tom Boonen aan HLN.

Boonen denkt niet dat Cavendish de prestatie van dit jaar nog eens zal overdoen. “Ik heb mijn twijfels. Alles wat Cavendish dit jaar heeft gedaan, is gebeurd op emotie. Die mens zat in de put, want hij had geen ploeg meer.”

Een verlengstuk, op dezelfde leest, lijkt onmogelijk. “Ik zou heel goed nadenken over dat nieuw contract, want Cav gaat natuurlijk niet opnieuw aan het minimumloon koersen. Als hij blijft, gaat hij geld kosten", besluit Boonen.