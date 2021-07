Lefevere over toekomst Cav: "Ik kan wel vinden dat hij jaar te veel niet moet doen, er is 1 man die beslist en dat is Cav"

Het binnenhalen van Cavendish is een meesterzet van Lefevere gebleken. Maar hoe ziet de toekomst er uit? Gaan ze samen verder? Cavendish lijkt aan te geven nog niet te willen stoppen, terwijl heel wat analisten het hebben over het gedroomde afscheid als hij dat wel zou doen.

De metamorfose van Cav dit jaar was enorm. Wat kan bij Deceuninck-Quick.Step dat bij de andere ploegen niet mogelijk is? "Wij geven waarschijnlijk een klein beetje meer aandacht aan onze renners", haalt Lefevere aan in HLN. "Het is zoals Tom Steels zegt: in andere teams gaat het honderd procent om focus, focus, focus. Bij ons draait het negentig procent om focus en mogen ze nog tien procent mens zijn. Dat is belangrijk."

De Brit lijkt nog te willen doorgaan. Keert hij dan nog een keertje terug naar de Tour? "Als het zover komt, zal dat ondankbaar zijn voor hem. Stel dat hij terugkeert naar de Tour, dan zal hij altijd te horen krijgen hoeveel ritten hij dit jaar heeft gewonnen. En als dat volgend jaar niet meer lukt, wat gaat hij dan zeggen?"

Er is geen haast om bij te tekenen

Lefevere gaat zich niet blindstaren op een bepaalde datum om tot een overeenkomst te komen. "Het seizoen is nog lang. Er is geen haast om bij te tekenen. Ik kan wel vinden dat hij niet het jaar te veel moet doen, er is maar één man die daarover beslist en dat is Cavendish zelf."