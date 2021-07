📷 IN BEELD: Georges van Aert juicht samen met papa Wout op het Tour-podium

Wout van Aert nam zijn zoon Georges mee op het podium tijdens de podiumceremonie van de Tour in Parijs. De laatste podiumceremonie en die is toch altijd een tikkeltje speciaal. Dat heeft ook Van Aert nu mogen ervaren. Hij leerde zijn zoon alvast hoe de handjes in de lucht te steken.

Deze schattige beelden wilden we u alvast niet onthouden. Het zijn beelden van intens geluk voor het gezin Van Aert. Georges zal later op de foto's kunnen zien hoe hij erbij was op die prachtige dag op de Champs-Élysées. Voor Wout en ook voor zijn echtgenote Sarah is het ongetwijfeld een moment om nooit meer te vergeten. © photonews