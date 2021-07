Pogačar bezorgt UAE met zijn truien een hoop prijzengeld, Deceuninck-Quick.Step vierde best verdienende ploeg

Tadej Pogačar is de man van de Tour en bijgevolg is UAE de ploeg van de Tour. Deceuninck-Quick.Step deed het ook uitstekend met vijf ritzeges. Dat vertaalt zich ook in het prijzengeld, maar geen enkel team kwam in de buurt van wat UAE tijdens deze Tour verdiende.

Allen voor Pogačar: dat was het motto bij UAE en dat pakte goed uit. De ploeg uit de Emiraten kon Pogačar goed bijstaan bergop en de rest deed de kopman zelf. Drie ritzeges? Check. Gele trui? Check. Bolletjestrui? Check. Witte trui? Check. Dat alles vertaalt zich in een totaal bedrag van 619 580 euro aan prijzengeld. Veel meer dan de andere ploegen. Er is nog één ploeg die ruimschoots meer dan 200 000 euro verdiend heeft. Jumbo-Visma verdiende in deze Tour 359 520 euro, met dank aan de prestaties van Van Aert en Vingegaard. Alle andere ploegen zitten dus onder de 20 000, ook Deceuninck-Quick.Step. Met 149 690 euro aan prijzengeld is Deceuninck-Quick.Step de vierde best verdienende ploeg uit de Tour de France. Alpecin-Fenix reed 81 180 euro bij mekaar en staat daarmee op de achtste plaats in de lijst van best verdienende teams. Intermarché-Wanty-Gobert vinden we op plek 19 met 24 230 euro, met daar vlak achter Lotto Soudal met 23 640 euro. Qhubeka sluit de rij met amper 11 650 euro.