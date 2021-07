Vader Van der Poel bejubelt én minimaliseert zeges Wout van Aert: "Inspanning van amper vijf minuten"

Wout van Aert won de twee laatste etappes in de Ronde van Frankrijk. Een knappe prestatie, al heeft vader Van der Poel daar ook zijn mening over.

Wout van Aert won zaterdag de tijdrit en zondag in Parijs de twee laatste Touretappes. “Wat Wout van Aert dit weekend heeft gepresteerd, is ongezien, maar niet verwonderlijk”, zegt vader Van der Poel aan Het Nieuwsblad.

Hij heeft zijn bedenking bij de twee zeges. “Met alle respect en de prestatie was gigantisch, maar die tijdrit, dat is maar een halfuur, hé. En dat ritje van zondag, dat is een inspanning van vijf minuten max. Dat kan je bijvoorbeeld niet vergelijken met de inspanning die hij moest leveren op de Ventoux. Wout is een zodanige klasbak dat het eigenlijk niet verwonderlijk is dat hij twee keer won.”

Vader Van der Poel heeft ook zijn idee over welke gevolgen de Tour uitrijden voor Van Aert zal hebben richting Olympische Spelen. “Wout is doorheen de drie weken alleen maar beter geworden, maar of dat hoopgevend is richting Spelen, weet ik niet. Het kan twee kanten op. Hij leeft momenteel op een wolk en daar gaat hij zeker van profiteren. Maar anderzijds heeft hij natuurlijk wel die Tour in de benen en volgen de wedstrijden elkaar heel snel op.”

Ook het tijdsverschil en de klimatologische omstandigheden zijn niet te vergelijken, maar dat mag voor vader Van der Poel geen excuus zijn. “Hij had er ook voor kunnen kiezen om de Tour niet te rijden”, is zijn besluit.