Vingegaard had paar weken geleden nooit geloofd dat Tour-podium mogelijk was: "Een droom die uitkomt"

Gezellige boel daar op het podium van de Tour. Wie voorspeld had dat Jonas Vingegaard daar op zou staan, moest wel over een glazen bol beschikken. Vingegaard deed het beter dan ze bij Jumbo-Visma konden hopen. Zo heeft de ploeg opnieuw de nummer 2 uit de Tour in zijn rangen.

"Als iemand een maand geleden tegen mij had gezegd dat ik tweede zou worden in de Tour, dan had ik hem voor gek verklaard. Ik had een podiumplek in mijn eerste Tour nooit verwacht en ik geloof het nog niet helemaal", moest het toch nog even doordringen tot Vingegaard.

Grote verwachtingen voor zichzelf had hij aan de start van de Tour niet. "Ik kwam hier aan de start als vervanger van Tom Dumoulin en als knecht van Primož Roglič. Ik moest zo lang mogelijk in het klassement blijven om meerdere kaarten te kunnen spelen als dat nodig was. Helaas verloren we Primož in de eerste week. Dat gaf mij een kans en het is geweldig hoe het uitpakte."

Na zeer moeilijke openingsdagen werd het toch nog een prachtige Tour voor Jumbo-Visma. "We zijn als team blijven vechten. In de tweede week wonnen we twee etappes en schoof ik op naar de top van het klassement. We gingen er meer en meer in geloven. In de derde week ging het wederom goed voor ons en kwam een podiumplek in zicht."

Die podiumplaats zou Vingegaard ook veilig stellen met twee tweede plaatsen op de laatste aankomsten bergop en een derde plek in de tijdrit. "Op het podium eindigen van de Tour de France is een droom die uitkomt voor mij. Daar ben ik heel erg blij mee."