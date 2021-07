🎥 Remco Evenepoel enorm begaan met slachtoffers van wateroverlast: "Heel triest om te zien hoe erg de situatie is"

Het nieuws over de vele slachtoffers van wateroverlast in ons land heeft ook Remco Evenepoel bereikt, hoewel die momenteeel in Japan verblijft voor de Olympische Spelen. Op deze nationale dag van rouw spreekt Evenepoel zijn steun uit voor de slachtoffers.

In een haast koninklijke boodschap op Instagram spreekt Evenepoel zijn medeleven uit, in perfect Frans en Nederlands, voor zijn landgenoten die met de helse weersomstandigheden te maken kregen. "Beste Belgen, ik heb de afgelopen dagen kunnen volgen wat er gebeurd is in België met het noodweer en ik wil jullie even laten weten dat ik enorm hard achter jullie sta. En dat ik jullie enorm veel steun."

De beelden van grote ravage zijn uiteraard de hele wereld rondgegaan. "Het is heel triest om te zien hoe het er in ons land aan toegegaan is en hoe erg de situatie is. Ik kan jullie zeggen dat het mijzelf ook veel pijn heeft gedaan en dat we hier op de Spelen het maximimale er gaan uithalen om te tonen dat jullie niet alleen staan."

Afsluiten doet Evenepoel met nog een paar woorden van goede moed aan zij die zo zwaar getroffen zijn. "Heel veel sterkte en tot heel snel."