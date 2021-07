🎥 Dylan Groenewegen spurt op Belgische bodem overtuigend naar eerste overwinning sinds zijn comeback

In de Giro en in de Baloise Belgium Tour was Dylan Groenewegen al eens in de buurt van een eerste zege sinds zijn terugkeer in het peloton, met een vierde plek als beste resultaat aan het eind van een rit. In de openingsetappe van de Ronde van Wallonië schoot Groenewegen pas echt raak.

In de rit van Genappe naar Héron waren er verschillende ontsnappingspogingen. Eerst reed een zevental weg: Gougeard, Van den Bergh, Baptiste Planckaert, De Bondt, Paquot, Rasmusen en Goeman. Na een eerste hergroepering reed Ronhaar weg, met Elmar Reinders als metgezel. Nadat zij teruggegrepen werden, vertrok er met Stan Dewulf en Jenthe Biermans een nieuw duo. Ook zij zouden op het lokale circuit niet standhouden. Jumbo-Visma zorgde er voor dat het zeker zou uitdraaien op een massasprint. Met recht en reden, want Groenewegen was aan de finish veruit de snelste. Victoire de @GroenewegenD @JumboVismaRoad !!! Le Néerlandais endossera le maillot de leader 👍💪 pic.twitter.com/seLbHrXZvh — Tour de Wallonie & GP Wallonie (@tourdewallonie) July 20, 2021 Voor de Nederlander dus zijn eerste overwinning nadat hij zijn schorsing uitzat na het incident met Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Hofstetter en Vermeersch werden tweede en derde in de eerste rit van de Ronde van Wallonië, maar lagen minstens een volle fietslengte achter.