Eigen ploeg én Belgian Cycling zeker: "Van Aert aan 95 procent in de Tour gestapt en komt eruit met paar procent extra"

Een zware Tour zal Wout van Aert niet hinderen op de Spelen: daar zijn ze bij Belgian Cyicling en Jumbo-Visma, de ploeg van Van Aert, van overtuigd. Vooral goed herstellen van de jetlag en dan moet Van Aert klaar geraken voor de wegrit van zaterdag.

Van Aert vertegenwoordigt België op de Spelen, maar ook Jumbo-Visma volgt hem mee op. "Mathieu Heijboer is mee naar Japan en heeft dagelijks overleg met Wout", zegt zijn trainer Marc Lamberts in HLN. "Voelt hij zich frisser worden of niet? Afhankelijk daarvan moet hij per dag één uurtje los rijden, of twee, of drie. Op vrijdag mag hij eventueel een iets intensievere training doen."

Heeft het rijden van de Tour enige invloed? "Natuurlijk zien we de vermoeidheid na drie weken Ronde van Frankrijk. In pure vermogens duwde Wout geen records meer de laatste dagen, maar we zijn wel content. Hij is aan 95 procent in de Tour gestapt en komt eruit met een paar procent extra. Rust zal nu de rest doen. Die jetlag: die gaat erin hakken. Onvermijdelijk. Hij moet ook nog wennen aan de hitte en de vochtigheid in Japan."

SNEL AANGEPAST

"Tegen zaterdag is dat helemaal in orde", maakt Kris Van der Mieren, dokter van Belgian Cycling, zich daar geen zorgen over. "Ik baseer me op de vaststellingen bij de renners en rensters en stafleden die al in Tokio zijn. Het viel op hoe snel we ons hier allemaal hebben aangepast."

Hoe ziet Van der Mieren de impact van de Tour op de renners? "Je hebt er die in de slotweek van de Tour in de katabole fase zijn beland. Zij zijn kapot in Parijs toegekomen. Zij mogen het vergeten voor zaterdag. Anderzijds heb je renners die in de anabole fase kwamen. Die groeiden. Zij zijn de uitzonderingen, vaak zijn het de echte klasbakken." Wout van Aert zit ongetwijfeld in die laatste categorie.