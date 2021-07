Ronde van Wallonië en deelnemende teams staan stil bij dag van nationale rouw: "Prijzengeld doneren aan slachtoffers"

20 juli 2021 is een dag van nationale rouw vanwege de schade die de wateroverlast aanrichtte. Wallonië was de regio die het het hardst te verduren kreeg en daar begon op uitgerekend deze dag de Ronde van Wallonië. Uiteraard staat de koers in de schaduw van de drama's voor de bevolking.

Het is door de watersnood dat de tweede rit niet kan aankomen in Herve en verhuisd is naar het Circuit van Zolder. Voor aanvang van de eerste etappe werd door het peloton ook een minuut stilte gehouden ter ere van de slachtoffers van de overstromingen.

Le peloton et le public de Genappe ont respecté une minute de silence avant le départ de la première étape du Tour de Wallonie, en mémoire des victimes de inondations 😔 pic.twitter.com/9yiBhZvTCt — Tour de Wallonie & GP Wallonie (@tourdewallonie) July 20, 2021

Een ingetogen moment dat de renners en ook het publiek in startplaats Genappe beleefden. Enkele van de deelnemende ploegen stonden ook op hun accounts op sociale media stil bij de verschrikkelijke gebeurtenissen in België en meer bepaald in Wallonië.

"It’s not easy to race knowing that so many lives have been destroyed by this disaster," said ISN leader @Tomvanasbroeck



"ISN riders will donate the race prize money we will hopefully win in this race - to the victims. That’s the least we can do.”#ethiasTourdeWallonie pic.twitter.com/meABRFTqHM — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) July 20, 2021

"Het is niet gemakkelijk te koersen wetende dat zoveel mensenlevens verwoest zijn. De renners van Israel Start-Up Nation zullen hun prijzengeld doneren aan de slachtoffers", laat Tom Van Asbroeck weten. Ook bij Pauwels Sauzen-Bingoal houden ze een mooie actie. Voor elke kilometer dat één van de renners van het team in de ontsnapping zit, zal vijf euro gedoneerd worden ter ondersteuning van de slachtoffers.