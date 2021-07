Tadej Pogačar is het uithangbord van Natourcriterium in Frankrijk: "De grootste groteronderenner van het decennium!"

Een gele trui, die hoort ook op de Natourcriteriums, en dat is met Tadej Pogačar niet anders. Alleen zijn er door corona nog niet veel criteriums die georganiseerd worden. Er is er eentje in Roeselare, maar daar zal Pogačar niet bij zijn.

Zoals zo vele Tourgangers heeft Tadej Pogačar ook de verplaatsing naar Japan gemaakt om daar deel te nemen aan de Olympische Spelen. De Sloveen gaat wel deelnemen aan het criterium in Aix-en-Provence op 1 augustus. Dat meldt organisator AVCAix. ORGANISATIE VEREERD MET KOMST TOURWINNAAR Uiteraard trekt de organisator een blik met complimenten op voor Tadej Pogačar. "We zijn vereerd om de tweevoudig Tourwinnaar, die de grootste revelatie en zeker de grootste groteronderenner van het decennium is, te verwelkomen!" De zeventigste editie van het Natourcriterium in Aix-en-Provence in 2019 lokte liefst 5000 toeschouwers. Dit jaar is Tadej Pogačar dus de grote publiekstrekker.