Trek-Segafredo maakt selectie bekend voor Ronde van Wallonië: geen Belgen, maar wel Amerikaans toptalent

Vanaf vandaag staat in ons land de Ronde van Wallonië op het programma. Trek-Segafredo maakte gisteren haar ploeg bekend, maar de wielerformatie heeft geen landgenoten opgenomen in haar selectie.

Met Jasper Stuyven en Edward Theuns had Trek-Segafredo twee landgenoten in haar selectie voor de Tour de France, maar beide heren zijn er niet bij in de Ronde van Wallonië. Wie wel van de partij is, is het Amerikaanse toptalent Quinn Simmons.

De kopman is echter niet Simmons, maar wel de Italiaan Gianluca Brambilla. Ook Jakob Egholm, Alex Kirsch, Juan Pedro Lopez, Antonio Nibali en Kiel Reijnen zitten in de selectie van Trek-Segafredo.