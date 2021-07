Vertrekt Vincenzo Nibali aan het einde van dit seizoen bij Trek-Segafredo? "Ik denk dat hij daarheen zal verhuizen"

Vincenzo Nibali zou op het punt staan om Trek-Segafredo te verlaten. Luca Guercilena, de algemene manager van de wielerformatie, laat namelijk weten dat hij denkt dat Nibali naar Astana-Premier Tech zal verhuizen.

De kans is klein dat Vincenzo Nibali volgend seizoen nog voor Trek-Segafredo zal uitkomen. Luca Guercilena, de algemene manager van Trek-Segafredo, laat bij Cyclingnews namelijk weten dat ze hem nog geen nieuw contract hebben aangeboden.

"Van wat ik weet, heeft hij nog geen beslissing genomen over wat hij nu wil gaan doen. Hij heeft nog niet gecommuniceerd wat hij wil, behalve dat hij eerst de Olympische Spelen wil rijden. Hij is al vaak in verband gebracht met Astana, dus ik denk dat hij daarheen zal verhuizen. Op dit moment hebben we hem nog geen contract aangeboden", aldus Guercilena.