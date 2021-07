Wielerdisciplines op de Spelen: uitkijken naar Van Aert en Evenepoel op 24/07 en 28/07 en naar Van der Poel op 26/07

Wout van Aert en Remco Evenepoel voor België en Mathieu van der Poel voor Nederland: op de Spelen is het onder meer uitkijken naar deze wielerhelden. Op de Olympische Spelen komen uiteraard verschillende wielerdisciplines aan bod. Met onderstaande lijst bent u weer helemaal mee.

24/07: wegrit bij de mannen

Een dag na de openingsceremonie staat de zoektocht naar een opvolger voor Greg Van Avermaet, die olympisch kampioen werd in Rio, al op het programma. Van Avermaet maakt samen met Wout van Aert, Remco Evenepoel, Tiesj Benoot en Mauri Vansevenant deel uit van de Belgische ploeg. Van Aert en Evenepoel zijn de kopmannen. De aankomst van de olympische wegrit is voorzien om 11u15 Belgische tijd.

25/07: wegrit bij de vrouwen

Nog een dag later rijden ook de vrouwen al hun wegrit. Lotte Kopecky, Valerie Demey en Julie Van de Velde zijn de Belgische rensters die in actie komen. De topfavorieten moeten in het Nederlandse kamp gezocht worden.

26/07: cross-country mountainbike mannen

Op 26 juli verhuist de aandacht van de weg naar de mountainbike. Mathieu van der Poel zit eigenlijk al meer dan een jaar met de Olympische Spelen in zijn gedachten en stapte vroegtijdig af in de Tour om zich goed te kunnen voorbereiden. Maakt Van der Poel zijn droom waar en verovert hij goud? Voor België doet Jens Schuermans mee.

27/07: cross-country mountainbike vrouwen

Githa Michiels is dan weer de Belgische vertegenwoordigster in het mountainbike bij de vrouwen.

28/07: tijdrit bij de mannen en de vrouwen

De olympische tijdrit wordt zowel bij de mannen als bij de vrouwen op 28 juli gereden. Van Aert en Evenepoel zijn opnieuw de Belgische hoop op een medaille. Zij moeten het opnemen tegen andere kanshebbers als Ganna, Dennis, Dumoulin, Roglič en Küng. Bij de vrouwen zal Julie Van de Velde de tijdrit rijden.

© photonews

29/07-30/07: BMX racing

De Belgische BMX'ster Elke Vanhoof is toe aan haar tweede Olympische Spelen. In Rio haalde ze de finale en eindigde ze als zesde. In Tokio gaat ze opnieuw voor de finale;

31/07-01/08: BMX Freestyle

02/08-08/08: baanwielrennen

In het laatste deel van de Olympische Spelen staan de verschillende nummers in het baanwielrennen centraal. België rekent op Jolien D'hoore en Lotte Kopecky om ons land één of meerdere medailles te bezorgen. Bij de mannen komen Kenny De Ketele en Robbe Ghys in actie.