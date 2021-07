Wout van Aert heeft al 800 hoogtemeters achter de rug na eerste trainingsrit op Japanse bodem

Met de hoogte in de Tour de France wist Wout van Aert alvast goed om te gaan. Op Japanse bodem mag de Kempenaar nu nog eens hetzelfde doen. Van Aert heeft zijn eerste trainingsrit afgewerkt sinds de reis naar het land van de rijzende zon.

Enkele uren na zijn overwinning op de Champs-Élysées nam Wout van Aert zondagavond het vliegtuig naar Japan, samen met Tiesj Benoot en Greg Van Avermaet. Daar vervoegde ze Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant, die al langer ter plekke vertoefden en reeds het parcours van de olympische wegrit verkenden.

VAN AERT BEGINT MET RIT VAN 70 KILOMETER

Dat komt voor Wout van Aert & co ook nog wel. Van Aert heeft alleszins een eerste trainingsrit afgewerkt in Japan, zo blijkt uit zijn gegevens op Strava. In de buurt van Gotemba, een stad in de buurt van Mount Fuji - straks mogelijk de bepalende klim in de wegrit - werkte Van Aert een fietstocht af van 70,1 kilometer. Van Aert overbrugde al een hoogteverschil van 800 hoogtemeters.

In totaal nam deze trainingstocht 2 uur, 21 minuten en 25 seconden in beslag. Van Aert reed aan een gemiddelde van 29,7 kilometer per uur. Een rustige eerste kennismaking met de Japanse wegen was het dus.