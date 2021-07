Jumbo-Visma moet verder zonder jonge Nederlander in Ronde van Wallonië: opgave in eerste etappe door ziekte

Bij Jumbo-Visma kunnen ze in deze Ronde van Wallonië niet meer op Olav Kooij rekenen. De jonge Nederlander moest in de eerste etappe al opgeven door ziekte. Jumbo-Visma liet het nieuws zelf weten op sociale media.

Pech voor de 19-jarige Kooij, want hij heeft dit seizoen al mooie dingen laten zien. Zo werd de Nederlander dit seizoen nog zevende op het Nederlands kampioenschap op de weg.

