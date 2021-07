Pieter Serry komt zelf met update na val in Ronde van Wallonië: "Ik zal snel terug zijn"

Deceuninck-Quick-Step zal in deze Ronde van Wallonië dus niet meer op Pieter Serry kunnen rekenen, maar gelukkig valt de schade mee bij onze landgenoot. Hij gaf nu ook zelf een update over zijn gezondheid op Twitter.

"Teleurgesteld om de Ronde van Wallonië te moeten verlaten door een valpartij. Niets ernstigs, niets gebroken. Ik heb vanmorgen al een korte spin gedaan. Ik zal snel terug zijn", laat Serry weten op zijn Twitterpagina.

Disappointed to leave @tourdewallonie after a crash. Nothing serious, nothing broken. I already did a short spin this morning. I’ll be back soon. #TheWolfPack pic.twitter.com/e2aL6wfN83