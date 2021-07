Amerikaans toptalent van Trek-Segafredo maakt indruk en zet derde etappe Ronde van Wallonië op zijn naam

Quinn Simmons heeft de derde etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam gezet. Zo heeft de Amerikaan van Trek-Segafredo de eerste overwinning in zijn profcarrière beet. Simmons was in de sprint sneller dan Dewulf.

De derde etappe in de Ronde van Wallonië was niet voor de sprinters en dus wilden de andere type renners hun kans wagen in deze rit. Eén van die mannen was Quinn Simmons. De Amerikaan maakte een bedrijvige indruk en was ook in de finale één van de sterkste renners.

Uiteindelijk was Simmons ook in de sprint de snelste. Het Amerikaanse goudhaantje van Trek-Segafredo haalde het in de sprint voor onze landgenoot Stan Dewulf. De Fransman Alexis Renard eindigde op de derde plaats. Simmons is meteen ook de nieuwe leider.