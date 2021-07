Louis Vervaeke heeft logische uitleg voor mindere vorm: "Mijn lichaam en hoofd zijn nog niet klaar om te presteren"

Louis Vervaeke staat voorlopig op de 118de plaats in het algemeen klassement van de Ronde van Wallonië. De 27-jarige Belg kent een mindere periode, maar hij geeft zelf aan dat hij het slachtoffer is geworden van de overstromingen.

Vervaeke gaf meer uitleg via Twitter. "Op dit moment presteer ik niet op mijn niveau. Dit komt omdat mijn vrouw en ik vorige week ook slachtoffer zijn geworden van de overstromingen. Na een paar dagen zonder slaap en niet meer in staat om te leven in ons eigen huis, was mijn lichaam en hoofd nog niet klaar om te presteren zoals ik zou willen", aldus onze landgenoot

For the moment I’m not performing on my level. This is because my wife and I got also victims from the floods last week. After couple of days without sleep and not able to life anymore at our proper home, my body and head was not ready yet to perform as I would wish @AlpecinFenix