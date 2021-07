Na overwinningen van Groenewegen en Jakobsen tijd om vooruit te kijken

Symbolischer hadden ze niet kunnen zijn, de zeges van Dylan Groenewegen en Fabo Jakobsen in de Ronde van Wallonië. Eerste de ene, de volgende dag de andere. Tijd nu om een heel beladen periode voor hen beiden af te sluiten. Tijd om vooruit te kijken.

Uiteraard is het in de Ronde van Wallonië niet het allersterkste sprintersveld. Alhoewel: er rijden toch ook mannen als Gaviria, Nizzolo en Degenkolb rond. De overwinningen van Groenewegen en Jakobsen betekenen niet dat ze hun absolute topniveau weer te pakken hebben. Wel is het een teken dat ze goed op weg zijn om dat opnieuw te bereiken.

Eigenlijk is het sportieve in deze niet een heel groot belang: het gaat weer goed met hen allebei en dat is het voornaamste. Fabio Jakobsen heeft de zwaarste weg afgelegd, laat dat duidelijk zijn, met heel wat operaties. Hij moest niet alleen als renner, maar ook als mens bijna weer van nul beginnen. Midden juni pronkte hij met een prachtig nieuw gebit. Psychologisch belangrijk, tien maanden na die vreselijke crash in Polen.

OPNIEUW DE OUDE FABIO

Hij was weer zo goed als de oude Fabio. Ook Dylan Groenewegen, veroorzaker van de val in de Ronde van Polen, heeft het echter moeilijk gehad. Haatberichten moest hij ontvangen, er was zelfs bewaking nodig aan zijn huis. Niet te onderschatten hoe die situatie op hem moet gewogen hebben, en op zijn familie. De carrière van beide renners staat weer op de rails. Tijd om de blik op de toekomst te richten.

Al is de perceptie van beide Nederlanders nog wel anders. Je merkt het in de reacties: iedereen leeft enorm mee met Jakobsen en gunt hem zijn overwinning. Bij Groenewegen is het vaak dubbel: de ene wenst hem het beste, de andere kan zijn aandeel in de val in augustus 2020 niet vergeten. En ook na die val was de relatie tussen Jakobsen en Groenewegen gespannen.

VERVELENDE BLADZIJDE OMSLAAN

Het had enige voeten in de aarde om samen rond de tafel te gaan zitten. Nadien was Jakobsen niet opgezet met wat Groenewegen over hun ontmoeting in de pers verteld had. Een handgebaar tussen de twee na het NK was al een stap in de goede richting. Nu hebben ze alle twee opnieuw gewonnen. Die vervelende bladzijde kan stilaan omgeslagen worden. Het zou goed zijn moesten de renners hierin het voortouw nemen.

Dat maakt het voor de rest een stuk gemakkelijker om dat ook te doen. Het is perfect mogelijk om hiervoor te kiezen en tegelijkertijd bewondering en respect te hebben voor het karakter dat Jakobsen is blijven opbrengen. Hoe fantastish zou het zijn moesten we binnen een jaar het kunnen hebben over Jakobsen en Groenewegen als dé wereldtoppers onder de sprinters en over een massa mooie en faire zeges op hun palmares.