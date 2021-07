Grote opluchting bij Amerikaans toptalent na ritzege in Ronde van Wallonië: "Ik begon het geloof in mijzelf te verliezen"

Quinn Simmons heeft zijn eerste profzege eindelijk te pakken. Het Amerikaanse toptalent van Trek-Segafredo kon de koninginnenrit van de Ronde van Wallonië op zijn naam zetten door onze landgenoot Stan Dewulf te vloeren in de sprint.

Uiteraard was Quinn Simmons zeer tevreden na de koninginnenrit. "Het is mijn eerste profoverwinning, en het is meteen een grote", vertelde Simmons op de website van Trek-Segafredo. "Het is nu anderhalf jaar geleden dat ik prof werd, en om het eindelijk te doen is een grote opluchting. Het heeft een tijdje geduurd en ik begon het geloof in mezelf te verliezen. Toch was het vandaag perfect als je ziet hoe onze ploeg heeft gereden."

"Iedereen deed vanaf het begin zijn best en Juanpe (Juan Pedro Lopez) was supersterk in de finale. Het is al een tijdje geleden dat ik een finale heb gereden; de laatste keer dat ik een wedstrijd won was de Worlds in Yorkshire twee jaar geleden. Het is leuk om de emotie terug te krijgen", aldus Quinn Simmons.