Het coronavirus is nog niet helemaal verdwenen: Belgische eendagswedstrijd wordt afgelast

Het coronavirus is duidelijk nog niet helemaal verdwenen. Schaal Sels, een Belgische eendagswedstrijd dat in Antwerpen wordt gereden, kan namelijk niet doorgaan omwille van het virus.

Door de stijgende coronacijfers in ons land heeft de organisatie van Schaal Sels beslist om de wedstrijd ook dit jaar niet te laten doorgaan. Ze zouden de veiligheid en de gezondheid van iedereen die komt niet kunnen garanderen.

Volgens Wielerflits laat de organisatie weten dat een vaccinatiepaspoort of een sneltest vragen aan de toeschouwers niet haalbaar is. Geen editie van Schaal Sels dus dit seizoen, maar de organisatie wil er in 2022 opnieuw bij zijn.