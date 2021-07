Italiaanse renner laat ongelofelijke dingen zien op training in Tokio

De Italiaanse renner Alberto Bettiol heeft op training in Tokio ongelofelijke dingen laten zien op de Mikuni Pass

Wat een ongelofelijke prestatie van de Italiaan Alberto Bettiol. Hij bedwong de zware Mikuni Pass in Tokio, een klim van 6,7 kilometer aan 10,1 procent gemiddeld, in net iets meer dan 24 minuten.

Daarmee geeft hij de andere renners wel heel ver het nakijken. Bettiol was 2 minuten en 35 seconden sneller dan Damiano Caruso, zo blijkt uit Stravagegevens. Pogacar had voor de klim 29 minuten en 34 seconden nodig op training, al gaf hij wellicht niet alles.

De cijfers zijn enorm straf en doen denken aan wat Pogacar in de Tour deed. La Gazzetta dello Sport sprak Bettiol over de waanzinnige prestatie. "We zijn met de Italiaanse ploeg allemaal in supergoede vorm en hebben ontzettend veel zin in de race", klonk het bij Bettiol.