Jonge Belg van Lotto Soudal heeft KOM-trui te pakken in de Ronde van Wallonië: "Die lange klim maakte het mij echt moeilijk, maar ben blij dat ik word beloond"

Florian Vermeersch zal tevreden terugkijken op de koninginnenrit in de Ronde van Wallonië. Onze jonge landgenoot was mee in de aanval en sprokkelde ook de meeste bergpunten. Daardoor is hij nu de leider in het KOM-klassement.

Florian Vermeersch gaf meer uitleg over de etappe bij Lotto Soudal zelf. "Het plan was om in de kopgroep te zitten, wat ook lukte na een uur hard racen. Het was jammer dat we maar met drie man waren, het voelde alsof we tegen het onvermijdelijke vochten", legde Vermeersch uit.

"Op een bepaald moment kregen we zes minuten en ik dacht dat we daar vrij ver konden gaan. Maar bij de tweede beklimming van de Côte de Beffe kreeg Van Asbroeck een lekke band en ik besloot niet te wachten want we hadden nog maar 2'20" over. Op 45 kilometer van de streep zat ik alleen op kop, wat een onmogelijke opdracht was. Die lange klim maakte het mij echt lastig, maar ik ben blij dat ik vandaag beloond word met de KOM-trui", aldus Vermeersch op de Twitterpagina van zijn wielerploeg.