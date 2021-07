Nieuwe kans voor sprinters in de vierde etappe van de Ronde van Wallonië? Klimmetje kan roet in het eten strooien

Vandaag zijn we in de Ronde van Wallonië al toe aan de vierde etappe. De renners rijden van Neufchâteau naar Fleurus. Het is een golvend parcours van 206 kilometer, maar normaal mag het geen probleem zijn voor de sprinters.

De kans is bestaande dat we vandaag opnieuw een massasprint te zien krijgen in de Ronde van Wallonië. Toch kan een klimmetje op 10 kilometer van de streep roet in het eten strooien in deze vierde etappe. Als het toch een massasprint zou worden, is het uitkijken naar een duel tussen de Nederlanders Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Jakobsen won de tweede etappe, terwijl Groenewegen de openingsrit op zijn naam kon zetten.