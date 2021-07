Voor het eerst een Singaporese renner in de WorldTour: Team BikeExchange geeft de renner een kans op het hoogste niveau

Verrassend nieuws uit de wielerwereld. Na zeven jaar bij een continentale ploeg te rijden is de Singaporees Choon Huat Goh klaar voor het grote werk. Hij krijgt namelijk een kans in de WorldTour.

Zo gaat hij bij Team BikeExchange aan de slag. Hij is de eerste Singaporees die een kans krijgt in de WorldTour. "Het is een droom voor elke wielrenner om in de WorldTour-wereld te rijden en in het profpeloton te rijden", aldus Choon Huat Goh op de Twitterpagina van Team BikeExchange.

"It is a dream for every cyclist to be able to step up into a WorldTour scene and ride in the pro peloton." - Choon Huat Goh



