Wuyts blijft zwaar onder de indruk: "Misschien moet Van Aert het hoofd eens buigen, maar hij gaat die ooit stuk voor stuk vermorzelen"

Michel Wuyts heeft al heel wat meegemaakt in het wielermilieu, maar een atleet als Wout Van Aert heeft hij nog niet dikwijls gezien. "Dat hij groeide in de Tour heeft met dat atletische lichaam te maken. Het lijf van een ander brokkelt sneller af", zegt hij in de Podcast De Tribune van Sporza.

"Die ritwinst over de Ventoux was weergaloos. En dan wint hij ook nog een tijdrit. Iemand die op de 3e dag van januari nog een cross/veldloop won in Dendermonde. Ik geraak er niet over uitgepraat", is de ervaren wielercommentator duidelijk onder de indruk.

En we hebben nog niet alles gezien. "In tal van aspecten is er een begin aan Van Aert, maar voorlopig nog geen einde. Ik heb nog altijd het gevoel dat we het beste nog zullen zien. Het verwachtigspatroon is gigantisch. Kan het doorgaan? Uiteraard. Kan het ook uitdraaien zoals op het WK, waar hij 2x tweede werd? Ja, dat kan ook."

"Wout van Aert is zo allround dat het iedere keer wel zo kan zijn dat iemand in die ene discipline net dat ietsje beter is en dat hij dan even het hoofd buigt. Maar ik ben overtuigd dat hij die op een dag allemaal stuk voor stuk gaat vermorzelen."