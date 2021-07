Annemiek van Vleuten wil al geslaagde carrière bekronen met kers op de taart: "Supermooi doel om naartoe te leven"

Triomferen in het t-shirt van oranje: Annemiek van Vleuten kent het gevoel maar al te goed. Ze deed het al twee keer in het WK tijdrijden en één keer in de WK-wegrit. Ze zou het ook graag nog een keertje doen op de Olympische Spelen.

Ook voor Van Vleuten is dat dus wel een evenement dat tot de verbeelding spreekt. "Het is supermooi om van de Olympische Spelen een doel te maken. Zeker omdat het slechts één keer om de vier jaar plaatsvindt", zegt Van Vleuten aan Wielerkrant. In oranje kunnen uitkomen, doe ik altijd met veel trots Het eergevoel komt dan volop naar boven. "Om dan in het oranje te kunnen uitkomen en mijn land te kunnen vertegenwoordigen... Dat doe ik altijd met veel trots. Op het WK is dat steeds het geval en dat zou het op de Olympische Spelen ook zijn. Het is een supermooi doel om naartoe te leven." Uiteraard is het opzet van Van Vleuten zoals vele topsporters om van Tokio terug te keren met eremetaal. "Ik heb ook nog geen olympische medaille. Het zou mooi zijn als ik die nog kan behalen. Mijn carrière is nu al geslaagd, maar het zou mooi zijn als dat er nog bijkomt."