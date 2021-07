Vandaag staat de laatste etappe op het programma in de Ronde van Wallonië: houdt leider Quinn Simmons stand?

Vandaag staat de laatste etappe op het programma in de Ronde van Wallonië. De renners rijden van Dinant naar Quaregnon over een parcours van 192 kilometer. De Amerikaan Quinn Simmons moet zo nog één rit zijn leiderstrui verdedigen.

Vandaag krijgen de renners in de Ronde van Wallonië nog één laatste kans om de leiderstrui over te nemen van de jonge Amerikaan Quinn Simmons. Eenvoudig zal het echter niet worden, want de wedstrijd zou normaal gezien moeten eindigen op een sprint.

Toch kunnen er in het slot nog verrassingen zijn, want er staan nog enkele gevaarlijke heuvels op het programma. Houdt leider Quinn Simmons stand of kan een andere renner nog de eindwinst pakken in de Ronde van Wallonië? Antwoord binnen enkele uren.