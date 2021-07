Vansevenant hekelt tactiek andere landen: "Ze namen hun verantwoordelijkheid niet"

De Belgische ploeg liet zich sterk opmerken in de olympische wegrit en nam vaak de handschoen op. Mauri Vansevenant was de laatste luitenant voor Wout van Aert maar moest ook de rol lossen toen Pogacar aanging.

"Op de Mikuni kon ik nog wat op kop rijden maar ik zag sterretjes toen Pogacar aanviel. Ik eb nog gereden voor wat ik waard was. De bedoeling was om zo lang mogelijk op kop te rijden want elke meter dat we de aanval konden uitstellen, was een meter gewonnen", vertelt de jonge Vansevenant voor de Sporza-microfoon.

In de kopgroep was het moeilijk voor Van Aert om bondgenoten te vinden in de achtervolging maar ook in de eerste wedstrijduren lieten weinig landen in hun kaarten kijken. "Dat vond ik een beetje jammer, niemand pakte hun verantwoordelijkheid buiten wij en Slovenië. Maar landen zoals Frankrijk en Spanje... toch jammer dat er zo gereden wordt."

Uiteindelijk reed Wout van Aert naar een zilveren medaille voor België en daar kon Vansevenant wel mee leven. "Er lag wel wat druk op onze schouders. Iedereen verwachtte dat we zomaar een medaille zouden pakken met Wout maar dat was zeker niet evident. We mogen als ploeg trots zijn op wat we gepresteerd hebben", besluit hij.