Deel supporters Evenepoel vraagt zich af wat er aan de hand is: "Weken zit hij al in Tokio om top te zijn..."

De supporters van Remco Evenepoel hadden gehoopt op een hoofdrol van hun favoriete renner in de olympische wegrit. Die kwam er niet echt. Evenepoel deed wat hij kon om mee voor de zilveren medaille van Wout van Aert te zorgen, maar was er zelf na de Mikuni Pass niet meer bij.

Dat komt hem hier en daar op kritiek te staan. Op de Facebookpagina "De Ket van Schepdaal" laten sommige fans verstaan dat ze meer hadden verwacht. "Wat is er met Remco aan de hand? Weken zit hij al in Tokio om top te zijn", merkt een supporter op. "Is hij nog niet de oude na zijn val?"

De teneur bij een deel van de reacties was dat Remco Evenepoel niets of onvoldoende deed of kon doen voor Wout van Aert. Al waren er ook supporters die het opnamen voor Evenepoel. Gunther Michiels bijvoorbeeld blijft volop achter Remco staan. "Een jonge renner, die ons allen al zoveel goeds bracht, verdient ons aller vertrouwen!"

WOENSDAG TIJDRIT

De beheerders van de pagina roepen ook op om respectvol te blijven ten aanzien van Remco en van alle andere renners. Ook op onze eigen Facebookpagina was er teleurstelling over de prestatie van Evenepoel en vroegen een aantal wielerliefhebbers zich ook nog eens af of de bondscoach niet beter Dylan Teuns had meegenomen naar Tokio. Woensdag krijgt Evenepoel in de tijdrit alvast nog eens de kans om te laten zien wat hij waard is.