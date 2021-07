Boonen duidt Wout aan als tijdrit-favoriet en is mild voor Remco: "Makkelijk schieten op Evenpoel, maar ik doe niet mee"

In het gedroomde scenario hadden we nu al goud. Boonen zag Van Aert zilver pakken en Evenepoel afhaken nog voor de ultieme finale in de olympische wegrit. Zware kritiek op Evenepoel is niet aan de orde, meent Boonen. En Van Aert, die maakt een grote kans op goud in de tijdrit.

Tom Boonen komt in Het Laatste Nieuws nog eens terug op de wegrit in Tokio. "Carapaz was één van de sterksten vooraan, maar als hij niet had gewonnen, dan had een ander wel geprofiteerd. Wout zat in een positie waarin hij niet kon winnen. Er is gewoon geen oplossing voor die situatie."

Bovendien had Van Aert ook al heel wat van zijn krachten verspeeld. "Op het einde zat Wout ook dood. Dat zag je aan zijn sprint tegen Pogačar. Die lukte nog maar net. Een ploegmaat had het verschil kunnen maken. Vooraf had je Evenepoel daar verwacht, maar ik weet niet of we streng moeten zijn voor Remco. Ik stel vast dat de renners die de finale hebben gereden allemaal uit de Tour komen. Blijkbaar was dat de juiste voorbereiding."

Ik weet dat er zoiets bestaat als een slechte dag

Hier en daar is er toch kritiek op Evenepoel. "Het is makkelijk schieten op Evenepoel nu, maar ik doe niet mee. Ik weet dat er zoiets bestaat als een slechte dag. Ik ben benieuwd wat Evenepoel in de tijdrit kan. Los daarvan: voor mij is Wout favoriet voor goud."

Na het nieuwe kunststukje van Van Aert op de Olympische Spelen zijn enkel woorden van lof op hun plaats. Die komen er dan ook van Boonen. "Van Aert heeft een weerstand die zelden gezien is. Hij kan verder en dieper gaan dan een ander."