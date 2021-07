Gilbert deelt programma voor volgende maand: fan-event gaat door en voorts koersen in Benelux en Duitsland

De Philippe Gilbert Classic geeft fans van de Belgische wielerkampioen de kans om hem te ontmoeten en mee langs zijn favoriete wegen te rijden. Er zijn drie lussen die gemaakt kunnen worden: eentje van 89 kilometer, eentje van 112 kilometer en eentje van 166 kilometer.

De hellingen van de twee grote Waalse klassiekers worden beklommen, met aan het eind uiteraard La Redoute. Dit gaat op 15 augustus door. Aan het einde van die maand is het voor Gilbert dan weer tijd voor het echte, competitievere werk.

Excited to share my race schedule for next month! And to prepare my next competitive goals, I will also be present on my annual fan ride, the Philippe Gilbert Classic, on my favorite home training roads. Check out the event on https://t.co/wGK3o1NcYA and see you there on Aug 15? pic.twitter.com/5zazgvraa2